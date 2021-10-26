Президенты Азербайджана и Турции ввели в эксплуатацию аэропорт в Карабахе

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Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев ввели в эксплуатацию международный аэропорт Физули в Карабахе.
Президенты Азербайджана и Турции ввели в эксплуатацию аэропорт в Карабахе
  • Reuters

По информации РИА Новости, по прилёте Эрдогана в Физули они вместе с Алиевым перерезали ленточку, символизирующую открытие аэропорта. 

Его фундамент заложил азербайджанский лидер в январе 2021 года. Первый испытательный полёт в Физули провели 22 августа. Терминал аэропорта может обслуживать порядка 200 пассажиров в час.

В строительстве аэропорта принимали участие также турецкие компании. 

В январе 2021 года Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт.

По словам посла Азербайджана в Москве Полада Бюль-Бюль оглы, было выделено более $1 млрд на восстановление территорий в Карабахе. 

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