Президенты Азербайджана и Турции ввели в эксплуатацию аэропорт в Карабахе

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев ввели в эксплуатацию международный аэропорт Физули в Карабахе.

По информации РИА Новости, по прилёте Эрдогана в Физули они вместе с Алиевым перерезали ленточку, символизирующую открытие аэропорта.

Его фундамент заложил азербайджанский лидер в январе 2021 года. Первый испытательный полёт в Физули провели 22 августа. Терминал аэропорта может обслуживать порядка 200 пассажиров в час.

В строительстве аэропорта принимали участие также турецкие компании.

В январе 2021 года Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт.

По словам посла Азербайджана в Москве Полада Бюль-Бюль оглы, было выделено более $1 млрд на восстановление территорий в Карабахе.