Член ЦИК России высказался о выборах президента Узбекистана

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Присутствующий на выборах президента Узбекистана в качестве наблюдателя член ЦИК России Антон Лопатин рассказал о прошедшем голосовании.
Член ЦИК России высказался о выборах президента Узбекистана
  • AP

«Голосование завершилось, мы посетили в сумме более 50 участков. Сейчас коллеги некоторые остались на подсчёте голосов. Каких-либо нарушений на выборах президента республики Узбекистан представители избирательной системы России не выявили как по линии ШОС, так и по линии СНГ», — сказал он РИА Новости.

Вместе с этим Лопатин добавил, что, по утверждениям узбекской стороны, порядка 21 тыс. медицинских работников обеспечивали проверку температуры людей, которые приходили на избирательные участки.

«Им раздавали маски, обрабатывали руки антисептиками», — добавил он.

Ранее в Узбекистане закрылись все избирательные участки на выборах президента страны. 

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