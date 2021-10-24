В России задержали мэра Клайпедского района Литвы Маркаускаса
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Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на источники.
По данным портала, двумя другими задержанными являются бывший советник Маркаускаса Далюс Жилинскас и предприниматель Ромуальдас Шукис.
Отмечается, что факт задержания трёх граждан Литвы официально подтвердил представитель литовского МИД Витауте Шмайжите-Кулиешене.
«Я могу подтвердить информацию о трёх задержанных гражданах Литвы (на российской стороне. — RT)», — сказала Шмайжите-Кулиешене радио LRT.
Отмечается, что литовцев обвиняют в нарушении российской границы. Сотрудники консульской службы в настоящее время выясняют ситуацию.
По предварительной информации, литовцев обнаружили на катере в Куршском заливе.
В ведомстве сообщили, что подобное нарушение границы произошло случайно, отметив, что подобные инциденты случаются несколько раз в год «в обоих направлениях».