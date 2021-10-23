В Белоруссии заявили о снижении числа тяжёлых пациентов с COVID-19 на ИВЛ
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- РИА Новости
«Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов. Один из важных компонентов — на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ, в стационарах», — приводит Интерфакс его слова.
Он при этом отметил, что цифры всё равно остаются высокими и «ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться».
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 584 тыс.