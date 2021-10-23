Суд арестовал подозреваемого в попытке поджога дома замглавы офиса Зеленского

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Дарницкий районный суд Киева в субботу арестовал на два месяца с возможностью освобождения под залог одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя главы офиса президента страны Игоря Жовквы.
Суд арестовал подозреваемого в попытке поджога дома замглавы офиса Зеленского
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Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

«Дарницкий районный суд только что удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на два месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя офиса президента Украины. Одновременно суд определил для подозреваемого альтернативу в виде залога в сумме более 680 тысяч гривен ($26 тысяч)», — приводит УНН её слова.

СБУ ранее сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет. 

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