Суд арестовал подозреваемого в попытке поджога дома замглавы офиса Зеленского
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Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
«Дарницкий районный суд только что удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на два месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя офиса президента Украины. Одновременно суд определил для подозреваемого альтернативу в виде залога в сумме более 680 тысяч гривен ($26 тысяч)», — приводит УНН её слова.
СБУ ранее сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет.