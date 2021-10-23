Киргизия собирается переселить на родину проживающих в Афганистане соотечественников
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«Со временем мы переселим на родину из Афганистана всех киргизов», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил президент страны, для данных целей на территории республики планируется построить жильё для переселенцев.
«Скоро у нас откроется производство по изготовлению таких домов и мы сможем переселить из Афганистана всех этнических киргизов», — отметил он.
Ранее Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.