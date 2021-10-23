Киргизия собирается переселить на родину проживающих в Афганистане соотечественников

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах властей страны перевезти в республику проживающих на афганской территории этнических киргизов.

«Со временем мы переселим на родину из Афганистана всех киргизов», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил президент страны, для данных целей на территории республики планируется построить жильё для переселенцев.

«Скоро у нас откроется производство по изготовлению таких домов и мы сможем переселить из Афганистана всех этнических киргизов», — отметил он.

Ранее Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.