Киргизия собирается переселить на родину проживающих в Афганистане соотечественников

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах властей страны перевезти в республику проживающих на афганской территории этнических киргизов.
Киргизия собирается переселить на родину проживающих в Афганистане соотечественников
  • © Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Со временем мы переселим на родину из Афганистана всех киргизов», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил президент страны, для данных целей на территории республики планируется построить жильё для переселенцев.

«Скоро у нас откроется производство по изготовлению таких домов и мы сможем переселить из Афганистана всех этнических киргизов», — отметил он.

Ранее Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.

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