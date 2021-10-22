Рада поддержала обращение к Зеленскому о принятии санкций против Roshen

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Верховная рада Украины поддержала обращение депутата от партии «Слуга народа» Владлена Неклюдова к президенту Владимиру Зеленскому о принятии санкций в отношении кондитерской корпорации экс-главы государства Петра Порошенко Roshen.
Рада поддержала обращение к Зеленскому о принятии санкций против Roshen
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, санкции предлагается ввести «за финансирование бюджета России».

За поддержку запроса проголосовали 153 парламентария, против — 13, воздержались 68. Для направления обращения на рассмотрение президентом необходимо 150 голосов.

В июне глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что бизнесмен, экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский и владелец компании Roshen, бывший президент Украины Пётр Порошенко соответствуют критериям включения их в реестр олигархов в случае принятия Радой законопроекта о деолигархизации. 

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