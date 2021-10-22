Глава офиса президента Украины Ермак обсудил с Нуланд её визит в Россию

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждались итоги недавнего визита Нуланд в Россию.

«Обсудили итоги её недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе», — написал Ермак на своей странице в Twitter.

Виктория Нуланд также назвала состоявшуюся беседу «хорошей».

«Хороший разговор состоялся сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моём недавнем визите в Москву», — прокомментировала Нуланд в Twitter.

Ранее Нуланд назвала продуктивными переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям в Москве.