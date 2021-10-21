Минкультуры Украины внесло в чёрный список ещё 13 деятелей культуры из России

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в чёрный список ещё 13 российских деятелей культуры.
Минкультуры Украины внесло в чёрный список ещё 13 деятелей культуры из России
  • РИА Новости

В список вошли: Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, регулярно обновляется.

На данный момент в него входят 228 деятелей культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.

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