Минкультуры Украины внесло в чёрный список ещё 13 деятелей культуры из России

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в чёрный список ещё 13 российских деятелей культуры.

РИА Новости

В список вошли: Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал. Перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, регулярно обновляется. На данный момент в него входят 228 деятелей культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.