В здании Рады установят пункт вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на постановление комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
«Поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной рады в пленарные недели», — приводит ТАСС сообщение.
В Верховной раде также планируют зарегистрировать постановление о запрете входа непривитых депутатов и посетителей.
Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев коронавируса.