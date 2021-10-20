В здании Рады установят пункт вакцинации от COVID-19

В здании Верховной рады Украины установят пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на постановление комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

«Поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной рады в пленарные недели», — приводит ТАСС сообщение.

В Верховной раде также планируют зарегистрировать постановление о запрете входа непривитых депутатов и посетителей.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев коронавируса.