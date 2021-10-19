Вся Южная Осетия осталась без электричества

Вся территория Южной Осетии осталась без электричества, причины устанавливаются.

Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

«Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены», — сказал он.

Бестауты допустил, что причиной отключения электричества может быть повреждение ЛЭП.

Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.