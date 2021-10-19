Вся Южная Осетия осталась без электричества

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Вся территория Южной Осетии осталась без электричества, причины устанавливаются.
Вся Южная Осетия осталась без электричества
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

«Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены», — сказал он.

Бестауты допустил, что причиной отключения электричества может быть повреждение ЛЭП.

Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.

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