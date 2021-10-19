Вся Южная Осетия осталась без электричества
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.
«Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены», — сказал он.
Бестауты допустил, что причиной отключения электричества может быть повреждение ЛЭП.
Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.