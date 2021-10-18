В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках
- AP
Как информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение Минздрава, ведомством подписан приказ, согласно которому «временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения».
Отмечается, что такое решение принято для совершенствования оказания помощи больным коронавирусом пациентам.
Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 572 тыс.
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика намерена к концу 2021 года начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V» по полному циклу.