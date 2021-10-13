Порошенко потребовал расследовать заявления о преступлениях украинских властей

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от генерального прокурора Ирины Венедиктовой отреагировать на заявления о возможных преступлениях действующих украинских властей.
Порошенко потребовал расследовать заявления о преступлениях украинских властей
  • Reuters

Отмечается, что Порошенко вместе с депутатами пришёл в офис Венедиктовой, чтобы встретиться с ней.

«В связи с многочисленными преступлениями и отсутствием реагирования в течение 24 часов на заявления о преступлениях, которые подали народные депутаты от оппозиции — от партий «Голос» и «Европейская солидарность», мы требуем ответа со стороны генерального прокурора», — цитирует Порошенко телеканал «Прямой».

Он уточнил, что требует реагирования безотлагательно.

В сообщении говорится, что ранее депутаты «Европейской солидарности» подали два заявления о преступлениях окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идёт о расследовании Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств через оффшорные схемы «Квартала 95» и кредите, выданном «Укрэксимбанком».

До этого сторонники Порошенко устроили акцию протеста около государственной дачи Владимира Зеленского.

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