Порошенко потребовал расследовать заявления о преступлениях украинских властей
- Reuters
Отмечается, что Порошенко вместе с депутатами пришёл в офис Венедиктовой, чтобы встретиться с ней.
«В связи с многочисленными преступлениями и отсутствием реагирования в течение 24 часов на заявления о преступлениях, которые подали народные депутаты от оппозиции — от партий «Голос» и «Европейская солидарность», мы требуем ответа со стороны генерального прокурора», — цитирует Порошенко телеканал «Прямой».
Он уточнил, что требует реагирования безотлагательно.
В сообщении говорится, что ранее депутаты «Европейской солидарности» подали два заявления о преступлениях окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Речь идёт о расследовании Pandora Papers относительно вероятного отмывания средств через оффшорные схемы «Квартала 95» и кредите, выданном «Укрэксимбанком».
До этого сторонники Порошенко устроили акцию протеста около государственной дачи Владимира Зеленского.