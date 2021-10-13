В Луганске из массового захоронения извлекли тела первых 17 жертв конфликта

За первые пять дней работ на крупнейшем массовом захоронении в самопровозглашённой Луганской народной республике специалисты извлекли останки 17 жертв обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анну Сороку.

«В ходе работ по вскрытию массового захоронения жертв украинской агрессии, расположенного на территории города Луганска, извлечены останки 17 мирных жителей», — сказала она.

Органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе создали в самопровозглашённых республиках в июле. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР предполагается направить в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 9 октября заявили об обстреле посёлка Калиново со стороны ВСУ.