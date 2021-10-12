Президент Киргизии отправил правительство в отставку

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Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу кабинета министров Улукбека Марипова и весь состав правительства и назначил нового и. о. председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Президент Киргизии отправил правительство в отставку
  • РИА Новости

«Президент подписал указ «Об отставке кабинета министров Киргизии», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, согласно указу, действующий состав кабмина отправлен в отставку.

Последующим указом президент страны освободил от занимаемого поста председателя кабмина Улукбека Марипова.

Жапаров также подписал указ о назначении Акылбека Жапарова и. о. председателя правительства, который будет в то же время руководителем президентской администрации.

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