Президент Киргизии отправил правительство в отставку
- РИА Новости
«Президент подписал указ «Об отставке кабинета министров Киргизии», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что, согласно указу, действующий состав кабмина отправлен в отставку.
Последующим указом президент страны освободил от занимаемого поста председателя кабмина Улукбека Марипова.
Жапаров также подписал указ о назначении Акылбека Жапарова и. о. председателя правительства, который будет в то же время руководителем президентской администрации.