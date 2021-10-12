Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу кабинета министров Улукбека Марипова и весь состав правительства и назначил нового и. о. председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

РИА Новости