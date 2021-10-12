СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка

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СК возбудил дела по фактам обстрелов украинскими силовиками в Донбассе

По данным Следственного комитета, 9 октября военнослужащие 54-й бригады ВСУ открыли огонь на поражение из стрелкового оружия по мирным гражданам в населённом пункте Александровка, который относится к Петровскому району города Донецк. В результате стрельбы был ранен местный житель 1959 года рождения.

Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу №14, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщается на официальном сайте СК России.

Отмечается, что Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики зафиксировала факт нарушения перемирия и ранения гражданского лица. Все материалы по этому обстрелу переданы украинским представителям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Также было составлено обращение в ОБСЕ.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Ранее в ДНР сообщили о ранении мирного жителя Александровки в результате огня со стороны ВСУ.