В Белоруссии за сутки выявили 1998 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1998 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 555 793.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 531 186 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4275 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.