Жители Батуми принесли еду для спасателей, работающих на месте обрушения дома

Сотни людей откликнулись на инициативу горожан принести еду работающим на протяжении 12 часов спасателям у места обрушения жилого дома в Батуми.

Об этом сообщает местное издание batumelebi.ge.

В кратчайшие сроки горожане собрали средства, которые пошли на покупку воды, сладостей и фруктов для грузинских спасателей. Таким образом жители Батуми выражают благодарность специалистам, которые пытаются спасти людей из-под завалов.

По информации издания, к настоящему времени спасателям удалось извлечь двух человек.

Ранее сообщалось, что часть многоэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.

Исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что причиной частичного обрушения в городе жилого дома мог стать взрыв из-за утечки газа.