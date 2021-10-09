Жители Батуми принесли еду для спасателей, работающих на месте обрушения дома
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Об этом сообщает местное издание batumelebi.ge.
В кратчайшие сроки горожане собрали средства, которые пошли на покупку воды, сладостей и фруктов для грузинских спасателей. Таким образом жители Батуми выражают благодарность специалистам, которые пытаются спасти людей из-под завалов.
По информации издания, к настоящему времени спасателям удалось извлечь двух человек.
Ранее сообщалось, что часть многоэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.
Исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что причиной частичного обрушения в городе жилого дома мог стать взрыв из-за утечки газа.