Глава МВД Грузии рассказал о ситуации на месте обрушения дома в Батуми

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури рассказал, что на месте обрушения части пятиэтажного дома в Батуми, предположительно, обнаружили тело погибшего.
Глава МВД Грузии рассказал о ситуации на месте обрушения дома в Батуми
  • globallookpress.com
  • © Kulumbegashvili Tamuna

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший», — приводит его слова РИА Новости.

Также он сообщил, что в ведомстве не могут подтвердить информацию о попавших под завалы людях. 

По его словам, под завалами «сейчас не должно быть более десяти человек».

По информации министра, возможно, трое детей остаются под завалами.

Ранее сообщалось, что часть многоэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить