Глава МВД Грузии рассказал о ситуации на месте обрушения дома в Батуми

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури рассказал, что на месте обрушения части пятиэтажного дома в Батуми, предположительно, обнаружили тело погибшего.

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший», — приводит его слова РИА Новости.

Также он сообщил, что в ведомстве не могут подтвердить информацию о попавших под завалы людях.

По его словам, под завалами «сейчас не должно быть более десяти человек».

По информации министра, возможно, трое детей остаются под завалами.

Ранее сообщалось, что часть многоэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.