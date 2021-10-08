В Белоруссии за сутки выявили 1995 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1995 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 553 795.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 529 853 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 775 597 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.