В Белоруссии за сутки выявили 1983 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1983 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 551 800.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 528 208 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 734 020 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4243 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.