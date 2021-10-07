СК Белоруссии возбудил против работников портала TUT.by дело о разжигании вражды

Следственный комитет Белоруссии возбудил против ряда сотрудников компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал новостной портал TUT.by, уголовное дело о разжигании вражды.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «Тут Бай Медиа» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В августе этого года портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах были признаны в Белоруссии экстремистскими.