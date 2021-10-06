Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что контракт на поставку вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и немецкой BioNTech в Казахстан подписан.
Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer
  • © AP Photo/Lynne Sladky

«Мы подписали финальный контракт (по поставке вакцины Pfizer), есть определённые процедуры. Порядка 4 млн доз планируется поставить, поставка ожидается в ближайшее время, я думаю, что в IV квартале мы получим», — приводит Интерфакс слова министра здравоохранения республики.

В сентябре вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 1828 и достигло 896 162.

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