На Украине заявили об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в «красную зону» эпидемиологической опасности.

«В некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб… В ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную зону», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля.

По его словам, «красная зона» означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения будут открыты при условии 100%-ной вакцинации работников и посетителей.

Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в ином случае обучение будет переведено в онлайн-режим.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине за сутки увеличилось на 12 662, достигнув 2 482 518.