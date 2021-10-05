В Белоруссии за сутки выявили 1978 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 525 144 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 8 650 065 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4212 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.