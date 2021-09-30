Минздрав Украины оценил возможность вакцинации от COVID-19 детей старше 12 лет

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Министерство здравоохранения Украины изучает возможность вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.
Минздрав Украины оценил возможность вакцинации от COVID-19 детей старше 12 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Рассматривается вопрос (вакцинации. — RT), сегодня производители вакцин разрешили использовать вакцину с 12 лет, некоторые и раньше», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что приоритетом массовой кампании иммунопрофилактики против COVID-19 на Украине является вакцинация взрослого населения.

«Поэтому, пока мы не вакцинируем как минимум 50—70% взрослого населения, на массовую вакцинацию подростков переходить будет преждевременно», — заявил министр.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что на данный момент о введении на Украине локдауна речи не идёт.

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