На Украине предложили запретить одноразовую посуду
- © Frank May/picture alliance
- globallookpress.com
Запрещается производство, ввоз на таможенную территорию Украины, введение в оборот и распространение на территории Украины пластиковой продукции одноразового использования, говорится в тексте законопроекта.
За нарушение этих требований грозит штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.
Обязательной маркировке подлежат влажные салфетки, средства личной женской гигиены, табачные изделия с фильтрами. За несоблюдение требований предполагается штраф в размере от 8500 до 17 000 грн.