На Украине предложили запретить одноразовую посуду

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В Верховной раде зарегистрировали законопроект об ограничении оборота пластиковой посуды на территории Украины.
На Украине предложили запретить одноразовую посуду
  • © Frank May/picture alliance
  • globallookpress.com

Запрещается производство, ввоз на таможенную территорию Украины, введение в оборот и распространение на территории Украины пластиковой продукции одноразового использования, говорится в тексте законопроекта.

За нарушение этих требований грозит штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.

Обязательной маркировке подлежат влажные салфетки, средства личной женской гигиены, табачные изделия с фильтрами. За несоблюдение требований предполагается штраф в размере от 8500 до 17 000 грн.

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