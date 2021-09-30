На Украине предложили запретить одноразовую посуду

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об ограничении оборота пластиковой посуды на территории Украины.

Запрещается производство, ввоз на таможенную территорию Украины, введение в оборот и распространение на территории Украины пластиковой продукции одноразового использования, говорится в тексте законопроекта.

За нарушение этих требований грозит штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.

Обязательной маркировке подлежат влажные салфетки, средства личной женской гигиены, табачные изделия с фильтрами. За несоблюдение требований предполагается штраф в размере от 8500 до 17 000 грн.