На Украине более 5,5 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19

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C начала пандемии COVID-19 на Украине было сделано более 12,4 млн прививок. Обе дозы вакцины получили 5 565 270 человек.
На Украине более 5,5 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19
  • AP

Об этом сообщает «Громадьске».

За прошедшие сутки на Украине было сделано 132 246 прививок от коронавируса.

В частности, применяются вакцины Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.

На Украине за сутки выявлено 9666 случаев СOVID-19.

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