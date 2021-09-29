На Украине более 5,5 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19
C начала пандемии COVID-19 на Украине было сделано более 12,4 млн прививок. Обе дозы вакцины получили 5 565 270 человек.
- AP
Об этом сообщает «Громадьске».
За прошедшие сутки на Украине было сделано 132 246 прививок от коронавируса.
В частности, применяются вакцины Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.
На Украине за сутки выявлено 9666 случаев СOVID-19.
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