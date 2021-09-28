Факельное горение возникло на белорусском НПЗ «Нафтан»

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Подразделения МЧС Белоруссии занимаются ликвидацией факельного пожара на НПЗ «Нафтан» в городе Новополоцке Витебской области.
Факельное горение возникло на белорусском НПЗ «Нафтан»
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«При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошёл выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке плюс 3 метра», — приводит Интерфакс сообщение МЧС Белоруссии.

На месте работают подразделения спасателей.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что в настоящее время пожар на «Нафтане» локализован, но не ликвидирован.

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