В Белоруссии за сутки выявили 1955 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1955 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 534 104.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 516 030 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 425 138 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.