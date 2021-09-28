В Белоруссии за сутки выявили 1955 случаев коронавируса

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В Белоруссии за сутки выявили 1955 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 534 104.
В Белоруссии за сутки выявили 1955 случаев коронавируса
  • © AP

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 516 030 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 425 138 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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