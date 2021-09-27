В Белоруссии за сутки выявили 1946 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1946 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 532 149.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 514 561 пациент с подтверждённым COVID-19.

Проведен в общей сложности 8 414 751 тест.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.