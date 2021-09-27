В Белоруссии за сутки выявили 1946 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 514 561 пациент с подтверждённым COVID-19.
Проведен в общей сложности 8 414 751 тест.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.