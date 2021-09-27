Турецкая мафия сломала позвоночник бывшему украинскому военному

Короткая ссылка
Бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, сломали в Турции позвоночник.

«Известный «ветеран АТО», Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, неизвестные жестоко избили экс-военнослужащего, в результате чего позвоночник пострадавшего оказался сломан. Кива отметил, что на данный момент жизни украинца ничего не угрожает, однако ходить он сможет нескоро.

В прошлом году в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщали об избиении пьяными военными ВСУ командира из-за премии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить