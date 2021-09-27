Турецкая мафия сломала позвоночник бывшему украинскому военному

Бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, сломали в Турции позвоночник.

«Известный «ветеран АТО», Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, неизвестные жестоко избили экс-военнослужащего, в результате чего позвоночник пострадавшего оказался сломан. Кива отметил, что на данный момент жизни украинца ничего не угрожает, однако ходить он сможет нескоро.

В прошлом году в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщали об избиении пьяными военными ВСУ командира из-за премии.