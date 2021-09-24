ВСУ заявили, что российские самолёты вторглись в зону военных учений

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Командование Воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолёты-разведчики якобы грубо нарушили воздушное пространство, залетев в зону учений в Чёрном море.
ВСУ заявили, что российские самолёты вторглись в зону военных учений
  • © facebook.com/MinistryofDefence.UA

Киев утверждает, что Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в зону, зарезервированную им для боевых стрельб.

«Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении в Facebook.

О каких именно манёврах идёт речь, не уточняется.

В Москве неоднократно подчёркивали, что все полёты российских самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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