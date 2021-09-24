ВСУ заявили, что российские самолёты вторглись в зону военных учений
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Киев утверждает, что Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в зону, зарезервированную им для боевых стрельб.
«Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении в Facebook.
О каких именно манёврах идёт речь, не уточняется.
В Москве неоднократно подчёркивали, что все полёты российских самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.