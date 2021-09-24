В Белоруссии за сутки выявили 1994 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1994 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 526 242.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 510 304 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 332 887 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.