В Белоруссии за сутки выявили 1994 случая коронавируса
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Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 510 304 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 8 332 887 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.