Пушилин подписал закон о ратификации договора о единой таможенной зоне с ЛНР

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора с самопровозглашённой Луганской народной республикой (ЛНР) о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.
Пушилин подписал закон о ратификации договора о единой таможенной зоне с ЛНР
  • Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Народного Совета ДНР. 

«Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что договор начнёт действовать после обмена ратификационными грамотами между министерствами иностранных дел ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что таможенные посты между ЛНР и ДНР будут упразднены с 1 октября.

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