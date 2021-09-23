Пушилин подписал закон о ратификации договора о единой таможенной зоне с ЛНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора с самопровозглашённой Луганской народной республикой (ЛНР) о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Народного Совета ДНР.

«Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что договор начнёт действовать после обмена ратификационными грамотами между министерствами иностранных дел ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что таможенные посты между ЛНР и ДНР будут упразднены с 1 октября.