Президент Туркмении высказался о ситуации в Афганистане

Реалии Афганистана изменились, необходимо подходить к ним без идеологических предпочтений, фобий и стереотипов, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Афганские реалии изменились, при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе», — цитирует ТАСС слова Бердымухамедова на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, народ Афганистана устал от войн и мечтает о мирной жизни.

Также он заявил, что в Туркмении заинтересованы в стабильности и безопасности Афганистана.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.