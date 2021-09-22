В Минобороны Украины рассказали о дополнительных военных расходах

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Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, как будут использованы дополнительные военные расходы в бюджете на 2022 год, выделенные президентом страны Владимиром Зеленским.
В Минобороны Украины рассказали о дополнительных военных расходах
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«Эта инициатива президента Украины — верховного главнокомандующего даст возможность воплотить в жизнь важные долгосрочные программы в сфере обороны», — говорится в сообщении Тарана на странице украинского Минобороны в Facebook.

Он отметил, что Украина получит развитие ракетного вооружения, Военно-морских сил ВСУ и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий.

По его словам, на Украине продолжится программа  строительства кораблей класса «корвет».

Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.

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