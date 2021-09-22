В Минобороны Украины рассказали о дополнительных военных расходах

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, как будут использованы дополнительные военные расходы в бюджете на 2022 год, выделенные президентом страны Владимиром Зеленским.

«Эта инициатива президента Украины — верховного главнокомандующего даст возможность воплотить в жизнь важные долгосрочные программы в сфере обороны», — говорится в сообщении Тарана на странице украинского Минобороны в Facebook.

Он отметил, что Украина получит развитие ракетного вооружения, Военно-морских сил ВСУ и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий.

По его словам, на Украине продолжится программа строительства кораблей класса «корвет».

Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.