Назарбаев предупредил о вероятности экономического кризиса

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о вероятности экономического кризиса.
Назарбаев предупредил о вероятности экономического кризиса
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на встрече с заместителем председателя Совета по управлению международным финансовым центром «Астана» Сумой Чакрабарти.

«Сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов, прогнозируется кризис инфляции и снижение цен на энергоносители», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.

Ранее Назарбаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил двум странам развивать совместные предприятия, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

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