Зеленский утвердил увеличение финансирования сферы обороны до 5,95% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увеличении финансирования сферы обороны до 5,95% ВВП. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Как передаёт Интерфакс-Украина, СНБО на заседании 17 сентября принял предложения к законопроекту о госбюджете по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, поддержав увеличение финансирования соответствующего сектора до 5,95% от ВВП.