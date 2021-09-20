В Ташкенте прошла конференция клуба «Валдай» и Института стратегических исследований при президенте Узбекистана

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В Ташкенте прошла конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
В Ташкенте прошла конференция клуба «Валдай» и Института стратегических исследований при президенте Узбекистана
  • РИА Новости

Тема встречи — «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».

За несколько последних лет новое руководство республики во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым добилось существенных успехов в деле привлечения международного внимания к стране, иностранных инвестиций, развития экономических связей с Россией и другими крупными международными партнёрами и организациями.

Вопросам реформ и развития в Центральной Азии и Евро-Азиатском регионе в целом, подходам России и Узбекистана к этой теме была посвящена первая сессия. Эксперты обсудили, как новая политика экономических реформ и открытости в Узбекистане меняет в положительную сторону не только саму республику, но и весь регион, как это влияет на Центральную Азию и всю Евразию.

Одной из центральных тем конференции стала ситуация в Афганистане. Российские и узбекские эксперты дали свои оценки событий.

Среди приглашённых участников мероприятия — замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарход Арзиев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.

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