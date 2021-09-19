В ЛНР обвинили ВСУ в использовании РЭБ против БПЛА миссии ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских военных против беспилотников ОБСЕ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

«В районе населённого пункта Окнино в зоне ответственности 57-й бригады мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данном районе военной техники», — говорится в заявлении.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномётов район села Желобок.