В Белоруссии за сутки выявили 1967 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1967 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 510 481.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 498 655 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 118 970 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.