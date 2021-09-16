Закрытие учений «Запад-2021» состоится на полигоне Обуз-Лесновский 17 сентября. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что на мероприятии запланированы выступления перед участниками учения министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина, заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковника Сергея Истракова, заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Казахстана полковника Виктора Житника.

«Кроме того, в рамках церемонии закрытия состоится награждение участников учения, добившихся наилучших результатов. Присутствующие смогут увидеть прохождение колонн техники подразделений, принимавших участие в ССУ «Запад-2021». Перед трибуной пройдут основные образцы бронетехники сухопутных войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Техника будет представлена основными средними танками Т-72Б и Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, боевыми машинами десанта БМД-4, артиллерийскими системами 2С5 и 2С19, реактивными системами залпового огня БМ-21 и «Торнадо», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что «запланирован пролёт воздушного эшелона стран — участниц ССУ «Запад-2021».

«В небе над полигоном участники и гости церемонии увидят военно-транспортные вертолёты Ми-8МТВ5, вертолёты Ми-8, ударные вертолёты Ми-24, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, а также учебно-боевые самолёты Л-39 и Як-130, самолёты-штурмовики Су-25, тактические истребители МиГ-29, истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолёты Ил-76. Венцом торжественной церемонии закрытия учения станет праздничный концерт для его участников», — добавили в Минобороны.

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