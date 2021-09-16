Глава Таджикистана встретился с Пашиняном

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщает агентство, Пашинян прибыл в Душанбе для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в столице Таджикистана.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в важных политических, торгово-экономических, промышленных и культурных сферах», — сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите ОДКБ.

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