Глава Таджикистана встретился с Пашиняном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщает агентство, Пашинян прибыл в Душанбе для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в столице Таджикистана.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в важных политических, торгово-экономических, промышленных и культурных сферах», — сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите ОДКБ.