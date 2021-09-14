В Белоруссии оскорбившего Лукашенко мужчину приговорили к 1,5 года колонии

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Суд в Белоруссии приговорил жителя Брестской области к 1,5 года колонии за публичное оскорбление президента страны Александра Лукашенко и клевету. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Брестской области.
В Белоруссии оскорбившего Лукашенко мужчину приговорили к 1,5 года колонии
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По данным прокуратуры, 20 августа 2020 года фигурант разместил в мессенджере Telegram «информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства», а под изображением написал в адрес Лукашенко «клеветнические измышления и оскорбления».

В ведомстве добавили, что мужчина, которые ранее был судим, вину признал и раскаялся.

«Прокуратура Ляховичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., которому инкриминированы клевета и публичное оскорбление президента Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Районный суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему лишение свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что члены президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак и Мария Колесникова были приговорены к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно.

По данным прокуратуры, обвиняемые вместе с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

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