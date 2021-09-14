В Белоруссии за сутки выявили 1630 случаев коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 495 561 пациент с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 8 066 129 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.