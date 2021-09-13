Двое пострадавших при аварии в ЛНР горняков отправлены на лечение в Россию

Двоих горняков, пострадавших в результате аварии на шахте «Красный партизан» в самопровозглашённой ЛНР, отправили на лечение в Россию.

«В Луганской республиканской клинической больнице были прооперированы и находятся под наблюдением медиков 15 пациентов, пострадавших во время обрыва троса на шахте «Красный партизан». Сегодня двое из них отправились для оперативного лечения в Российскую Федерацию», — сообщает Луганский информационный центр.

На лечение в Россию отправлены пациенты, у которых медики ЛНР диагностировали тяжёлые травмы.

На шахте «Красный партизан» в ЛНР 6 сентября произошёл обрыв каната шахтной клети. В результате аварии погибли девять горняков, 19 шахтеров получили травмы.