Министр обороны Казахстана обсудил с главой Центкома США ситуацию в Афганистане

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В Нур-Султане прошла протокольная встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Бектанова и главы Центрального командования Вооружённых сил США генерала Кеннета Маккензи.
Министр обороны Казахстана обсудил с главой Центкома США ситуацию в Афганистане
  • © Министерство обороны Республики Казахстан

Об этом сообщается на сайте Минобороны Казахстана.

Отмечается, что «стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности».

9 сентября сообщалось, что самолёт Министерства обороны Казахстана доставил из Афганистана в Алма-Ату 35 этнических казахов, а также граждан Казахстана и Киргизии.

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