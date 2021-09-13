Министр обороны Казахстана обсудил с главой Центкома США ситуацию в Афганистане
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Об этом сообщается на сайте Минобороны Казахстана.
Отмечается, что «стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности».
9 сентября сообщалось, что самолёт Министерства обороны Казахстана доставил из Афганистана в Алма-Ату 35 этнических казахов, а также граждан Казахстана и Киргизии.