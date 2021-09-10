В Белоруссии за сутки выявили 1859 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1859 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 499 279.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 489 870 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 7 988 839 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3893 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.