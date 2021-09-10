Песков высказался о возможности создания союзного парламента России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.

«Что касается парламента, то пока об этом речи не идёт», — заявил Песков.

По его словам, «это вопрос на перспективу и такой эвентуальный вопрос».

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли создание каких-либо общих органов управления Союзным государством, пресс-секретарь сообщил, что «в настоящий момент нет».

«Действительно, определённые рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Высший госсовет Союзного государства может состояться 4 ноября.